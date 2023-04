Reprodução/Instagram Bruna Biancardi procura tecidos para vestidos e fãs especulam casamento com Neymar

Bruna Biancardi está mexendo com a cabeça dos fãs com pequenos spoilers sobre o futuro dela com Neymar Jr .

Pelas redes sociais, a modelo compartilhou que está na busca de tecidos para vestidos para "ocasiões especiais" e logo os internautas apostaram no casamento do casal.





Grávida do primeiro filho com o jogador, a influenciadora pode estar se preparando para o chá-revelação do herdeiro e um possível noivado ou até casório.

Vale lembrar que Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Neymar Jr.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente