Reprodução/Instagram Bruna Biancardi diz que não sabe se falará da gravidez na web

Após anunciar a sua primeira gravidez com Neymar Jr., Bruna Biancardi apareceu nas redes sociais para conversar com os seguidores.

A modelo agradeceu pelas mensagens de carinhos que o casal vem recebendo, porém, contou que não sabe se vai dividir a gestação na web.





"Passando aqui para agradecer todas as mensagens lindas de vocês sobre essa nova fase para mim, meu primeiro filho, estou muito feliz, estou gravidinha", disse ela.

Bruna escolheu não falar muito neste primeiro momento por conta das energias negativas que pode receber.

"Sei que vocês estão curiosos, mas eu ainda não sei o quanto eu vou compartilhar dessa nova fase. Vamos aos poucos porque tem muita gente que gosta da gente aqui, mas também tem tanta gente ruim que eu acho que não merece saber dessa fase tão incrível que a gente tá passando", avisou.

"Então eu vou compartilhando aos pouquinhos o que eu sentir confortável. Peço desculpas por não ter falado antes, mas a gente estava esperando o nosso momento, sem pressão", completou.

Por fim, a influenciadora comentou sobre os primeiros sintomas. "Estamos muito felizes. Estava sumidinha por aqui também porque no começo [da gestação] dá muito sono, dá muita fome, dá muito enjoo, eu não tava conseguindo fazer minhas coisas, não fazendo meu treino, não estava podendo fazer nada no comecinho. Então estava meio parada. É ficando mais quietinha mesmo e agora vou começar poder fazer as coisas de novo", concluiu.





