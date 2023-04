Reprodução/ Instagram Bruna Biancardi vai em evento com Neymar e amigas e mostra barriga de grávida

Na noite desta sexta-feira (21), Bruna Biancardi esteve em um evento espotivo com as amigas e com Neymar, de quem espera um filho. Na aparição, foi possível ver a barriga de grávida da influencer.

Bruna apareceu com um cropped, que deixou a barriga de grávida visível. A influencer estava no Casa FURIA, que acontece até domingo (23), no Rio de Janeiro. O evento celebra a cultura brasileiro através dos esportes eletrônicos, musica e dança.

Neymar e Bruna anunciaram nesta terça-feira (18) que estão esperando um bebê. O jogador já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, com a ex Carol Dantas.

