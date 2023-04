Foto: Reprodução/Instagram Mumuzinho revela perrengue na final do BBB23: 'Infecção Intestinal'





O cantor Mumuzinho revelou que passou por um perrengue enquanto se preparava para participar da final do BBB23, ao lado de Iza, Carlinhos Brown e Lauana Prado na última terça-feira (24).



O cantor conta que teve uma infecção intestinal e logo após o primeiro bloco do programa precisou ser atendido às pressas por profissionais de saúde.













"Foi uma alegria muito grande fazer a final do BBB, porém não estou muito bem de saúde. Semana passada fiquei de quinta a segunda em São paulo fazendo show, comendo mal na estrada, peguei infecção intestinal, já tinha esse compromisso. Cheguei no Projac baleado. Quando acabei de cantar o primeiro bloco, abaixou a minha pressão e não estava enxergando mais nada. Pedi ajuda para a produtora da Lauana Prado, que é enfermeira. Ela me levou para o camarim, levantou as minhas pernas e fui começando a voltar", iniciou o cantor.

"O Boninho desceu, toda a equipe... Quero agradecer todo o carinho da equipe do BBB e da direção. Eu quis voltar, eles me deixaram à vontade para não voltar. Cantei todos os blocos. Depois tomei soro e deu tudo certo. Não estou bem ainda. Estou com muita dor e cólica", explica Mumuzinho.

Encontrei com os BBBs, confinados. Todos gente boa pra caramba. Encontrei com a Amanda", conta ele.