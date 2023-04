Briga por bordão e rivalidade feminina: os desafetos do BBB 23

Ricardo Alface e Cezar Black

O 'bonde dos carecas', composto por Alface e Black, deu o que falar dentro e fora do reality. Com brigas sem pé e nem cabeça, todos conseguiam enxergar que a relação dos dois seria bem diferente após o fim do programa. Comida, organização e até cueca já foram pautas das tretas entre eles.