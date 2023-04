Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb deixa vazar voz masculina em vídeo e fãs apontam Cauã

Nada passa despercebido pelos fãs! Nesta quinta-feira (27), Mariana Goldfarb publicou um vídeo nas redes sociais e um detalhe chamou a atenção dos seguidores.

Enquanto tentava arrumar a cama, mas era atrapalhada pelo seu gatinho, uma voz masculina vazou no áudio e os internautas apontaram para Cauã Reymond.





Recentemente, os dois anunciaram o fim do casamento após sete anos de relacionamento.

Nas imagens, o homem diz: "Oi, meu amor" como resposta a influenciadora.

Outros internautas não acharam a voz parecida com a do ator. "Ué, parece a voz do meu marido", brincou uma; "Essa voz não tá parecendo dele não", declarou outra.





