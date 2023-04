Getty Images Blake Lively no red carpet em 2022

O Met Gala 2023, evento de moda que acontece anualmente na primeira segunda-feira de maio, está chegando. Neste ano, a celebração acontecerá em 1º de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O tema escolhido é "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", uma homenagem ao designer alemão Karl Lagerfeld, que faleceu em 2019.

O dress code do Met Gala deste ano é "Em homenagem a Karl", instigando os convidados a homenagear o legado do icônico designer, que trabalhou em várias casas de moda, incluindo a Chanel e a Fendi. A Vogue americana destacou que há muitas maneiras de abordar o tema, graças à riqueza de materiais, épocas e estéticas que Lagerfeld deixou.





O evento terá início às 18h30 (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo pelo site da Vogue.com. Os anfitriões serão a atriz Penélope Cruz, a atriz e escritora Michaela Coel, o tenista Roger Federer e a cantora Dua Lipa, juntamente com a editora da Vogue e presidente do Met Gala, Anna Wintour.

O Met Gala acontece anualmente desde 1948 e é um evento de angariação de fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art. A lista completa de convidados é divulgada apenas na noite anterior ao evento.





