Reprodução/Instagram Dani Calabresa mostra bastidores do Jogo da Discórdia com Boninho, Tadeu e Paulo

Dani Calabresa resolveu matar a curiosidade do público e mostrar os bastidores do Jogo da Discórdia com Boninho, Tadeu Schmidt e Paulo Vieira no BBB 23 .

Durante a final do reality, os apresentadores e o diretor invadiram a casa para realizar a dinâmica do 'tiro, porrada e bomba'.





Como consequência, o quarteto levou tiros de fumaça colorida. Nas imagens, eles aparecem na pós-gravação.

O momento especial caiu no gosto do público, que aproveitou para elogiar. "A melhor parte do programa final foi essa", disse um internauta; "Precisamos de mais vídeos desse dia", pediu outra; "Foi maravilhoso! Melhor do que as dinâmicas da casa", declarou uma terceira.





