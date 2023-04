Reprodução/ Globo Fãs de Cara de Sapato e Amanda fazem doação para ONG de Domitila

Na última quarta-feira (26), a ONG CAMM (Centro de Atendimento a Meninos e Meninas), da ex-BBB Domitila Barros, usou as redes sociais para agradecer os fãs de Amanda e Cara de Sapato por uma doação ao projeto.

"Nós do CAMM gostaríamo de agradecer a #correntedobemdocshoes por cada pessoa que colaborou", inciou a instituição, que revelou o valor da doação.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



"A campanha arrecadou R$ 22.470.12, em doações pix. Estamos muito feliz com esta corrente de solidariedade e apoio.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente