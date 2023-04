Foto: Reprodução/Youtube Jon Vlogs e Emily Garcia

Jon Vlogs e Emily Garcia se envolveram em uma nova polêmica nas redes sociais. O influencer bloqueou a namorada no Instagram após perceber que ela teria jantado com um ex sem avisar.

Os fãs do casal notaram que Jon teria parado de seguir Emily e começaram a especular o motivo. No Twitter, o influenciador comentou sobre a polêmica e entregou que o desentendimento foi provocado por um jantar.

"Pergunta sobre o jantar na casa dela de quatro pessoas", escreveu ele. Segundo a página do Instagram @coxixandoo, Emily teria dito ao streamer que iria jantar com dois amigos e escondeu que um ex também estaria na reunião.

No entanto, em um storie de Emily é possível ouvir alguém chamando por "Gabriel", que seria Gabriel Dávila, um ex da influencer. Além disso, o emprensário publicou uma foto do jantar e marcou Emily.

Jon Vlogs afirmou que tentou ligar para Emily mais de 30 vezes e acabaou a bloqueando das redes.