As brigas da influencer Emilly Garcia e do ex-marido Babal Guimarães ganharam mais um episódio. O influenciador, que é cunhado de Carlinhos Maia, acusou a ex-esposa, com quem tem um filho de um ano, de alienação parental. Emily, então, afirmou que Babal é usuário de drogas.

“Eu preciso dividir com vocês. Já não basta a alienação parental que venho sofrendo, sem ao menos ter direito de ver meu filho, que rapidamente foi colocado em uma escola, a criança não completou nem dois anos ainda, mas até aí ok. Pra quem não tá entendendo, os carros da polícia. Foi mais cedo aqui em casa, onde estou com meus primos e amigos, sem ofender e nem ficar mandando indireta pra ninguém. Simplesmente, os policiais vieram aqui falar do som, e fizeram questão de me dizer que a denúncia foi feita de Maceió. E quem está em Maceió? Por favor, de todo coração, me deixe em paz. Vá ser feliz de verdade fora da internet”, escreveu ele nos stories do Instagram.

Em um post da página do Instagram, subcelebrities, Babal ainda afirmou que paga pensão do filho, mas que a ex o afasta dele. Emily, então, respondeu a publicação. “Se você se preocupasse tanto, não tinha dado na minha cara com o seu filho no colo. ALIÁS, vai fazer o exame toxicológico antes de ver o menino, porque a parte que você é usuário de cocaína, você não conta, né”, começou ela.

Em seguida, ela falou que Babal chegou a oferecer entorpencentes para familiares dela: “Ofereceu pra um menor de idade, que é o meu irmão. Sua vida é isso, festinha e drogas, se tivesse com tanta saudade do filho, já tinha pego um voo para ver a criança. Vai se tratar!”.

O irmão de Emily, Érik Garcia, confirmou a acusação: "Mentiroso para c*ralho, faltou enfiar na minha cara o celular cheio de pó e fica pagando de santinho".

Os dois se divorciaram em janeiro deste ano, após quase um ano de casamento. Agora, disputam a guarda do filho na Justiça após Emily acusar Babal de violência doméstica.

