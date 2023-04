Reprodução/ Instagram Darlin reclama por ser reconhecida como 'mãe da Lexa': 'Minha voz'

Nesta quinta-feira (27), Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, reclamou no Instagram por ser reconhecida apenas como parente da cantora. Ela afirmou que pensa diferente da filha e pontuou que os outros filhos estão se sentindo excluídos.

"Além de ser muito chato o tempo todo, 'mãe da fulana falou isso'. Estou de saco cheio já. São nove anos sendo a mãe da Lexa. Eu serei eternamente a mãe da Lexa, é a maior alegria da minha vida. Mas é muito chato toda hora 'a mãe da Lexa falou isso', como se a Lexa tivesse os mesmo pensamento que eu, como se a minha filha pensasse como eu. Não, é a minha voz, são os meus pensamentos, minhas atitudes", iniciou Darlin.

Ela, que, além de Lexa, tem Wenny e Isaac como filhos, falou que os irmãos da cantora se sentem excluídos: "Somos pessoas diferentes, oessoas que nos amamos e respeitamos. E, sim, eu trato meus filhos iguais. E vejo uma insatifação no olho do Isacc: 'E eu mãe? A mãe do Isaac não existe?".

Darlin usou o Instagram, recentemente, para defender MC Guimê e demonstrar que gostaria que o a filha Lexa voltasse com o funkeiro, que foi expulso do "BBB 23" por importunação sexual.

