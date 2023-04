Reprodução/Instagram Lexa faz desabafo após acusação de dívida e compra de casa nova

O nome de Lexa e MC Guimê foi parar na boca do povo nesta segunda-feira (24) após a revelação de um processo judicial e a compra de uma nova casa.

A cantora compartilhou com os seguidores que está morando em uma nova mansão após a polêmica do marido no BBB 23 .





Depois da publicação, a artista apareceu no perfil do Twitter para desabafar. "Sigo sem um diz de paz", escreveu ela, sem detalhes sobre o assunto.

Sigo sem um dia de PAZ. — Lexa (@LexaOficial) April 24, 2023





Mais cedo, o cantor postou um video, no Instagram, aonde explica o processo judicial que enfrenta por uma dívida de 2016, que adquiriu ao comprar um imóvel de luxo em Alphaville, em São Paulo. O valor da mansão era de R$2,2 milhões, mas empresários alegam que o ex-BBB deixou de pagar mais de R$700 mil.





