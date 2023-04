Reprodução/Instagram Chorando, mãe de Lexa torce para que a filha perdoe MC Guimê

Nesta terça-feira (25) a mãe de Lexa apareceu nas redes sociais para falar sobre o genro MC Guimê. Com a final do BBB 23 , Darlin Ferrattry caiu no choro pela ausência do cantor.

O funkeiro foi expulso do reality show por assediar a mexicana Dania Mendez. Desde então, Lexa e Guimê seguem afastados.





Aos prantos, a influenciadora contou que torce para que a filha perdoe o marido. "Conheço Guimê há muitos anos. Guimê sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e com toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, a levou para o altar e a honrou. Minha filha sempre foi apaixonada por ele. Ele entrou no programa e errou, e está pagando muito caro por isso. Tudo bem, tem que pagar. Na Justiça, ele está se resolvendo. Hoje é a final do Big Brother, e eu sei que ele está sofrendo demais. Só estou chorando porque todos os seres humanos merecem uma segunda chance, e ele merece", começou ela.

"Só peço que vocês tenham um pouco de compaixão. Ele é um cara batalhador, lança as músicas dele... infelizmente ele não vai poder estar na final. Ele jogou, se dedicou e entrou nesse programa por um objetivo. Ele sempre foi muito sonhador, lutador e guerreiro", elogiou.

Por fim, Darlin revelou a sua torcida. "Rezo todos os dias para minha filha perdoá-lo de coração, alma e reatar o casamento dela. É o que eu peço do fundo da minha alma. Só quem conhece realmente ele sabe como o coração dele é bom, como ele é respeitoso, um amante da música e um apaixonado pela minha filha. Errou, mas está sofrendo muito. Estou chorando para dizer que rezo para a minha filha voltar para ele, com perdão no peito. Já chega de machucar ele. Rezem pela minha família, por ele e pela Lexa, pelo bem maior de todos", concluiu.





