Reprodução/Instagram - 26.04.2023 Viúva de Leandro, Andréa Mota mostrou encontro de Lyandra com o caçula Gabriel





Após dar à luz o quinto filho, Andréa Mota compartilhou o encontro do bebê Gabriel com a filha mais velha, Lyandra Mota Costa. A médica é fruto do relacionamento da ex-modelo com o cantor sertanejo Leandro, com quem também teve Leandrinho.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Momentos com minha maninha", escreveu a viúva de Leandro nos stories do Instagram, onde publicou uma foto da filha segurando o bebê no colo. "Bielzinho", comentou Lyandra ao compartilhar o registro no perfil pessoal, usando emojis de apaixonada.









Lyandra nasceu em 1995 e Leandrinho em 1998, mesmo ano em que o sertanejo morreu após o diagnóstico de um câncer raro. Após a morte do companheiro, Andréa se casou com Fernando Alves Carmo, com quem já tem outros dois filhos além de Gabriel, Fernando e Felipe.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Aos 47 anos, além de dar à luz o quinto filho, Andréa também já é avó. Leandrinho é pai de Antônio e Lyandra é mãe de José. A médica compartilha alguns registros da criação do filho nas redes sociais.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.