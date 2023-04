Foto: Reprodução/Instagram Priscilla Alcântara abre o jogo sobre rumores de affair com Vitor Kley





A cantora Priscilla Alcântara foi a grande convidada musical do "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (26) e além de levar o repertório musical aos palcos do talk-show, a cantora falou dos rumores em cima da relação com o cantor Vitor Kley.



Para quem não sabe, Priscilla e Vitor Kley sempre foram grandes amigos, inclusive gravaram uma parceria juntos recentemente, a faixa "Tudo Pah". Recentemente, Priscila fez uma tatuagem em homenagem ao cantor, com as iniciais "V K" dentro de um coração, aumentando os rumores de um possível affair.













A apresentadora Patrícia Poeta afirmou que todo o público "shippava" a cantora e Vitor Kley e questionou se a parceria dos dois era apenas musical ou se ia algo além da música. Priscilla logo rebateu abrindo o jogo sobre estes rumores.

"É uma parceria musical mesmo. Sempre fui muito fã dele. Conheci ele em um show e a gente sempre falou muito de gravar juntos e a gente ficou muito amigo. E o papo de música era muito desde o início.", iniciou Priscilla.

A cantora conta como foi o processo de criação e gravação da faixa "Tudo Pah". "Encontrei essa música com uma produtora amiga e falei: 'Cara, eu acho que é uma boa primeira para a gente gravar.' A gente sempre fala de fazer vários projetos juntos. Ele é uma pessoa querida, muito presente na minha vida e vamos fazer muitas coisas juntos", contou Priscilla.

Em julho de 2022, os dois falaram pela primeira vez dos rumores de um possível affair, enquanto a cantora apresentava o programa "TVZ" no multishow. "Você está solteiro, não é, Vitor?", questionou Priscilla. Nós estamos (solteiros), não é? Livres. Essa pergunta não estava no roteiro. Fez para me apertar (risos)", respondeu Vitor.

Vitor Kley deixa escapar que ele e Priscilla Alcântara estão “se curtindo” pic.twitter.com/4HKrtIFQ04 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) July 22, 2022





Justificando o motivo da fuga do roteiro, Priscilla diz: "É que o brasileiro gosta de saber da vida de gente famosa. Eu, como boa apresentadora, resolvi perguntar..." e Vitor rebate: "É, nós estamos nos curtindo", disse o cantor. A apresentadora procurou desconversar e desviou o assunto. "Estamos curtindo participar do TVZ. De resto, estamos solteiros. Podem ficar tranquilos", disse.

No último domingo (23), Priscilla participou da gravação do DVD de Vitor Kley "A Bolha Ao Vivo" em São Paulo. Os dois não posaram juntos em fotos, mas cantaram juntos no palco. No sábado (22) à noite, no Instagram, Priscilla compartilhou um vídeo em que o artista aparece cantando. Ela não poupou elogios a Kley: "Amanhã ele grava o primeiro DVD dele em São Paulo. Esse é meu vídeo favorito dele. Amanhã a gente vai estar lá, né? Até porque ele é o mais afinado do Brasil. A gente merece ouvir Vitor Kley ao vivo", se derreteu ela.

Priscilla Alcantara e Vítor Kley cantando ‘Tudo Pah’, hoje na gravação do dvd ‘A Bolha’ na Áudio, em SP! pic.twitter.com/IzByY7T4X0 — RICK ⭐️ (@rick_prial) April 24, 2023









Priscilla Alcantara e Vitor kley cantando 'BOA SORTE' na áudio na gravação do DVD do Vítor em SP! pic.twitter.com/hnwbf3F5vj — Prinaticoweb OUÇA BOMBA 💣 (@Prinaticoweb2) April 25, 2023