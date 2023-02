Reprodução / Instagram 27.02.2023 Ivete Sangalo e Priscilla Alcântara

A cantora Priscilla Alcântara, conhecida pela carreira na música gospel, recebeu críticas por se apresentar no Carnaval 2023 no trio de Ivete Sangalo. O pastor Teofilo Hayashi, um dos organizadores do evento religioso "The Send Brazil", criticou a participação da cantora, afirmando que não se tratava de adoração a Jesus Cristo.

Em 2020, Priscilla Alcântara se apresentou no festival de Teofilo Hayashi. Recentemente, o pastor se manifestou no Instagram por ter colocado no show uma pessoa que, três anos depois, estaria adorando "a tudo menos Jesus Cristo", ao participar do trio elétrico de Ivete Sangalo.





“Não tem como uma pessoa liderar adoração dentro das igrejas e nos palcos do The Send para depois estar liderando junto com Ivete Sangalo em um Carnaval, que é a festa que celebra a luxúria, tudo o que é demoníaco”, declarou o pastor.

Priscilla foi atacada nas redes sociais por cristãos que afirmaram que a cantora estava indo contra os princípios da igreja. A cantora logo recorreu ao Twitter afirmando que não iria se justificar e que preferia usar o tempo para construir algo positivo. Além disso, ela destacou a importância de ter sabedoria para não desperdiçar energia.





🚨 Fundador do Dunamis Movement , criticou Priscilla Alcântara no carnaval “ Ela se Apostatou da Fé “ pic.twitter.com/feg6Pv3WUV — GOSSIP DE CRENTE (@gossipdecrente) February 27, 2023





















+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.