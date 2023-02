Foto: Reprodução/Twitter Priscilla Alcântara rebate críticas por ter cantado no Carnaval





Priscilla Alcântara, cantora pop e ex-cantora gospel, foi alvo de diversas críticas na web por ter se apresentado no Carnaval. A cantora foi convidada a cantar no trio elétrico de Ivete Sangalo em Salvador, na Bahia, com quem Priscilla divide palco na apresentação do programa "The Masked Singer Brasil", na Rede Globo.

Priscilla foi atacada nas redes sociais por cristãos que afirmaram que a cantora estava indo contra os princípios da igreja. A cantora logo recorreu ao Twitter para rebater as diversas críticas.













"Não perca tempo se justificando. Use tempo pra construir! Energia é sagrada, tem que ter sabedoria pra não desperdiçar. Energia a gente põe nos processos que valem. Na busca por autoconhecimento, na evolução de mente. Nunca em tentar mudar a opinião alheia sobre si mesmo. Nunca", iniciou ela.



"Se importar com o que pensam de você é uma opção. Eu escolho não me importar. Ser livre é isso. Ninguém tem que agradar ninguém. Basta a gente buscar ser nossa melhor e mais autêntica versão, sempre", continuou Priscilla.

Priscilla finalizou fazendo um apelo para que as pessoas se amem mais, evoluam e tenham mais humanidade pelo próximo. "Vamo amar, gente, vamo amar! evoluir pra ser melhor EM si, POR si e PELO outro. vamo se tratar com mais humanidade, zelo, educação. vamo crer mais um no outro. o mundo já tá uma merda, não seja você outra.", finalizou ela.

Apesar das diversas críticas que recebeu, Priscilla se mostrou muito feliz por cantar no trio de Ivete. "Me toca muito pensar que Deus me deu o privilégio de caminhar ao lado de alguém tão cheia de grandeza. E não me refiro à grandeza de seu sucesso, apesar dele ser inerente a você. É grandeza de alma, de espírito", escreveu ela em uma declaração no Instagram.

Nos comentários, Ivete retribuiu o amor de Priscilla. "Você me fez chorar. Lhe amo. Nos conectamos, e Deus sabe bem por quê. Você é uma gigante cheia de vontade e garra pra tudo. Seu talento está em tantos cantos da sua alma que só vejo luz e luz. Te amo, filha", escreveu ela.