Foto: Reprodução/Instagram Key Alves é vista dando selinho em influenciador após fim do BBB23





A vida amorosa de Key Alves foi o grande assunto dentro e fora do reality e desta fez não foi diferente. Nesta quarta-feira (26), um dia após o fim do BBB23, o influenciador Diego Aguiar publicou um vídeo com a ex-sister.



Mas o detalhe que intriga o público é o fato de, no vídeo, Key e Diego estarem dando um selinho.













Aparentemente, o vídeo em questão é antigo, mas o criador de conteúdo não disse a data que foi gravado. Nas imagens, Key ainda está morena. Ela mudou a cor dos cabelos em 30 de março, adotando fios loiros.

Na legenda, Diego questionou o motivo pelo qual a "amiga" não se tornou a grande campeã do BBB23. "Como minha amiguinha não ganhou esse BBB?", disse ele legendando um vídeo do momento em que Key fala para Gustavo, seu affair na casa, a frase "eu sou sua p*tinha". O vídeo do selinho foi postado em seguida. "Vergonha nossa amiguinha não ganhar o BBB", reforçou o influenciador.

Diego ficou famoso nas redes sociais ao exibir os momentos de ostentação. Ele viaja o mundo, exibe carros e artigos de luxo. Constantemente, aparece com diferentes mulheres ao lado usando lingerie ou biquíni.

O Diego Aguiar, postou ontem um vídeo antigo dando um beijo na @keyalvesoficial e disse: "vergonha nossa amiguinha não ganhar o BBB". O que vocês ACHAM? pic.twitter.com/Ny1CL1hRZ6 — HABLE MAIS (@hablemaiis) April 26, 2023