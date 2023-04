Reprodução/Instagram Chico César e Geraldo Azevedo visitam Juliette durante final do BBB 23

Juliette recebeu ninguém menos que Chico César e Geraldo Azevedo em sua casa na noite da terça-feira (25). A ex- BBB compartilhou registros ao lado dos cantores e revelou uma surpresa para os fãs.





A campeã do BBB 21 estará no show de abertura do São João de Campina Grande, na Paraíba, no dia 1º de julho ao lado dos artistas.

Geraldo Azevedo e Chico César pleníssimos na casa de Juliette. É sobre vencer. pic.twitter.com/L84AKUIaux — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 26, 2023





"Em casa! Há 33 anos a arte desses gênios me abraça. Aprendi a respeitar as minhas raizes, a minha história e o meu povo… Aprendi a pedir benção antes de seguir", escreveu ela.

"Campina Grande, participarei do show de Chico César e Geraldo Azevedo na abertura do nosso São João. Obrigada pelo convite, pelo carinho… Vai ser lindo", agradeceu.

O evento é como o maior São João do Mundo, e comemora 40 anos em 2023.





