Elon Musk é criticado ao 'verificar' famosos mortos no Twitter

O mais novo dono do Twitter, Elon Musk, está sendo fortemente criticado nas redes sociais, inclusive na própria rede social que é dono, após verificar com um selo azul algumas celebridades que já morreram, como Chadwick Boseman, Marília Mendonça e alguns outros.



O selo azul, dá a entender que estas respectivas contam pagaram o "Twitter Blue", programa de assinatura para adquirir a autenticidade da página.













Toda esta polêmica acontece dias após de ele ter retirado os selos de verificação de vários famosos, jornalistas e políticos que tinham o selo verificação, e depois ter reativado alguns aleatoriamente.

As contas de famosos que já morreram agora apresentam um selo verificado azul e a mensagem: “Esta conta foi verificada porque eles se inscreveram no Twitter Blue e verificaram seu número de telefone”, o que significa que estas pessoas teriam supostamente assinado e investido US$ 8 (aproximadamente R$ 40 mensais).

Alguns dos perfis ainda são gerenciados ativamente, enquanto muitos não foram usados ​​desde que as celebridades morreram. Vale lembrar que no passado os selos de verificação foram criados para identificar contas de personalidades públicas e evitar fake news. Recentemente, Elon discordou e disse no perfil da rede social: "É sobre tratar todos igualmente. Não deveria haver um padrão diferente para as celebridades", disse ele.

Elon Musk, eu não quero que me cobre o selo de verificado enquanto eu estiver no Twitter, entendeu?

Respeita a Mamacita! — Karol Conká (@Karolconka) April 20, 2023









Não sou mais verificada e vou continuar assim até o dia que o Elon Musk mudar de idéia e devolver o selo.

Se nem a Beyonce tem mais selo eu q não vou baixar a cabeça pra vc EM😗 pic.twitter.com/p3spaealby — Thelma 🎭 (@thelminha) April 20, 2023









Fio mostrando perfis de pessoas que já faleceram e que o Elon Musk devolveu o selo azul pra fingir que perfis com mais de 1 milhão de seguidores estão comprando o Blue!!!



Primeiro, alguém que jamais pagaria por essa joça: o inesquecível Paulo Gustavo! pic.twitter.com/MEjeWEkaBV — Dennis Almeida 👨🏼‍🏫 (@DennisAlmeida82) April 23, 2023