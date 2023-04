Reprodução Famosos se irritam com Elon Musk após perderem o símbolo 'verificado'

Nesta quinta-feira (20) alguns famosos se surpreenderam com a perda do símbolo 'verificado' no Twitter e, como bons brasileiros, apareceram nos perfis para confirmar a retirada.





A função entregava a veracidade daquele perfil para personalidades públicas, empresas, etc. Agora, eles precisam pagar para terem o símbolo.

Na rede social, vários artistas se manifestaram sobre o caso e se irritaram com o dono da plataforma, Elon Musk.

Elon Musk, eu não quero que me cobre o selo de verificado enquanto eu estiver no Twitter, entendeu?

Respeita a Mamacita! — Karol Conká (@Karolconka) April 20, 2023









Oficialmente não mais verificado na plataforma.



E assim ficarei. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) April 20, 2023









NÃO SOU MAIS VERIFICADO GRAÇAS A DEUS



eu fui verificado sem querer



finalmente voltei a ser uma conta fake e poderei falar besteira e pornografias pois se alguma página respostas a assessoria do Paulo vieira entrará em contato dizendo que ele não tem conta no Twitter — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 20, 2023

Pois eu pago pra continuar com meu verificado sim, eu hein! Esse azulzinho foi um sonho de toda a vida, perco só se o homi lá tirar a força kkkkk sou twiteiro raiz, desde quando tudo isso era só mato. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 20, 2023









Perdi o verificado agora meu nome é Katia — LUDMILLA (@Ludmilla) April 20, 2023

