Nesta quarta-feira (26), o músico Diogo Nogueira completou 42 anos de idade, e a atriz Paolla Oliveira não deixou a data passar em branco. Em uma declaração emocionante, Paolla se declarou para o amado, compartilhando palavras de amor e admiração.

"De tudo e todas as coisas que podemos viver, o tempo se faz maior e mais intenso quando a gente busca caminhar com alegria cada pedacinho dele", começou Paolla.

A atriz agradeceu pela parceria na jornada de vida ao lado de Diogo, demonstrando todo o amor que sente por ele: "Obrigada pela parceria nessa jornada, com todo seu amor! Que a vida te proteja e te dê sabedoria pra continuar evoluindo, com o coração gigante que você tem! Te amo, Diogo. Feliz aniversário", declarou Paolla.

A declaração de Paolla Oliveira para Diogo Nogueira foi muito bem recebida pelos fãs do casal, que celebraram o amor e cumplicidade entre eles. “Meu casal preferido”, comentou uma fã. “Esse cara tem muita sorte.”, elogiou um seguidor.





