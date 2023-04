Foto: Reprodução/Instagram Carla Diaz nega saída do 'Dança dos Famosos': 'Fake news'





A atriz e ex-BBB Carla Diaz utilizou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (26) para esclarecer e desmentir algumas notícias de que ela teria saído da competição do "Dança dos Famosos" após descobrir um câncer.



Nos stories, a atriz, que está se recuperando de uma gastroenterite, explicou que a informação "não é de agora" e que o fato teria ocorrido em 2020, quando precisou negar o convite para participar do quadro do Domingão para tratar da doença que havia sido recém-descoberta.













"Começou a sair essa semana, coincidentemente que eu fiquei com gastroenterite e tudo mais, que ''Carla Diaz abandona Dança dos Famosos por causa de doença ou por causa de câncer'. Queria dizer que isso não tem nada a ver com agora, tá? Essas matérias, eu acho que elas fizeram uma relação com o convite que eu recebi do Dança dos Famosos a anos atrás quando eu descobri o câncer", iniciou a atriz.

Carla disse que, após 3 anos da descoberta da doença, está curada e continua na competição. "Mas acho que nada acontece por acaso, né? Eu me cuidei e me curei, Graças a Deus, e hoje eu estou aqui e estou firme e forte no Dança, viu, gente? Então fiquem tranquilos, porque até amigos meus vieram me perguntar".

"A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente posta na internet, eu sempre estou falando disso aqui, né? Porque às vezes, uma fake news é colocada aí para as pessoas por uma falta de interpretação ou por palavras mal usadas. Então fica aqui o esclarecimento, a verdade sobre o que está acontecendo agora e também para deixar as pessoas tranquilas que eu estou bem", completou a atriz.

Sabe o q é Viver QUASE q CONSTANTEMENTE, DESMENTINDO Maldades e Fakes, sem perder sua Essência, Amor? ❤️🙌

Esse ser Humaninho é assim 🥹🤏🦋💍🎭🩰💃🙏 Te Amooo @Carladiaz #TeamCarlaDiaz https://t.co/UkUL7YIeyD pic.twitter.com/jAzgP2K7vX — Lucia🌻🦋🤩🙏 (@Lucia16343618) April 26, 2023