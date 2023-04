Reprodução / internet Ludmilla e Fernando Holiday

Nesta segunda-feira (25), a Justiça de São Paulo julgou improcedente uma ação popular movida pelo vereador Fernando Holiday, do Partido Republicanos, contra a Prefeitura da cidade, a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, e a cantora Ludmilla devido a um show na Virada Cultural de 2022.

O vereador solicitou à Justiça a devolução do cachê pago à cantora, R$ 220 mil, alegando que a apresentação tinha sido um showmício para favorecer o então candidato Lula, do PT, para a eleição de presidente da República.





No entanto, o juiz considerou a ação improcedente e ainda condenou o vereador a pagar os honorários advocatícios dos réus, fixados em 10% do valor da ação, totalizando R$ 22 mil.

Ludmilla comemorou a decisão pelo Twitter e disse que irá doar o dinheiro para uma instituição que lute pelas causas dos animais.

E esse valor vai direto pra uma instituição que luta e defende as causas animais 🥰 https://t.co/zRO9GZOISr — LUDMILLA (@Ludmilla) April 25, 2023





