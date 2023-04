Reprodução Cirurgia íntima e mais: Geisy Arruda já gastou R$1 milhão com o corpo

A influenciadora Geisy Arruda está sempre buscando maneiras de aperfeiçoar o visual. Em entrevista com a apresentadora Gaby Cabrini do Fofocalizando, que será exibida nesta terça-feira (25), Geisy revelou ter gastado aproximadamente R$ 1 milhão para obter o corpo atual.

Em 2012, Geisy Arruda encarou a mesa de cirurgia para realizar a ninfloplastia, procedimento que diminui os lábios vaginais. " M inha cirurgia íntima foi um baque na sociedade, chocou o mundo. Eu achei tudo tão incrível. O pós é terrível. Você não pode ter relação durante dois meses”.

Desde então, ela já realizou rinoplastia, lipoaspiração e também colocou próteses de silicone. "Com toda manutenção já gastei um milhão no meu corpo e vale cada tostão", avalia.

E embora o valor alto, Geisy comenta ser atenta aos projetos financeiros e afirma já ter feito o primeiro milhão. "Estou fazendo meu pé de meia. Ainda falta. Tenho algumas casas próprias. Já fiz meu primeiro milhão faz tempo".

Uma das fontes de renda da influenciadora é a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, também utilizado por outras famosas como Anitta e Key Alves.

“Eu fui uma das primeiras brasileiras logo em seguida da Anitta. Já tirei três dígitos no OnlyFans. Gosto de fazer ensaios temáticos, sempre trago locações, figurinos, coisas mais ousadas. Vai do sensual até o nu".

E não faltam propostas para aumentar a fortuna da influenciadora. Ela revela já ter recebido pedido para fazer programa em Angola e Arábia Saudita. "Me ofereceram 100 mil dólares", entrega.

Além dos encontros, Geisy também já recebeu pedido para leiloar o polêmico vestido da época de faculdade por R$ 200 mil. A peça foi adquirida por 49,90.

O vestido de Geisy Arruda fez com que a influenciadora viralizasse nos noticiários do país. O motivo? Ela foi hostilizada por usar a peça, que na concepção dos colegas e direção da faculdade, era curta demais.

"Já sofria bullying no dia a dia. Não me achava periguete. Eu me achava livre”, relembra.

Sobre os ataques, a influenciadora avalia ter saído melhor da situação: "a burrice, a agressividade e a maldade deles me fizeram ser quem eu sou e estar onde eu estou agora... Quando as pessoas me abordavam, abraçavam e falavam: você não fez nada. É tão legal ser querida, adorada, ser amável, ser acalentada que foi ali que eu peguei o gosto pela fama".

Anos após o episódio, Geisy atinge a marca de 4,6 milhões de seguidores no Instagram. “Sou famosa por mim, pelas minhas escolhas, personalidade, pela minha clareza, pela minha essência, por ser quem eu sou. Não é por um tecido", enfatiza.

"Eu quero que a menina do vestido cor de rosa seja conhecida como uma mulher que teve que amadurecer, se reinventou, se manteve, que resistiu e que é incrível", completa.