Reprodução/Instagram Eliezer mostra certidão de nascimento de Lua após volta da polêmica do sobrenome

Eliezer apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (25) para mais uma vez acabar com a polêmica do sobrenome da filha, Lua, fruto do seu relacionamento com Viih Tube.

O ex-BBB compartilhou a certidão de nascimento da herdeira para mostrar o seu nome completo, que não conta com o sobrenome do pai, por escolha dele.





"Hoje o assunto do sobrenome da Lua volta a tona, já não bastasse da última vez, a gente tomar hate a ponto da Viih parar no hospital com pressão alta", relembrou ele.

"Realmente não sei porque reviveram isso, porque já tinha sido explicado tanto por mim, quanto por ela. Então, para não restar dúvidas, a certidão dela", completou ele.

Com medo da esposa ter algum tipo de reação com o retorno da polêmica, o influenciador quis encerrar o assunto. "Totalmente desnecessário isso, mas não quero que o episódio de fevereiro se repita, a Viih está no puerpério, para quem não tem noção, é um momento muito difícil, chega a ser maldade com ela, levantar um assunto que fez tão mal a ela", concluiu ele.

Reprodução/Instagram Certidão de nascimento da Lua





