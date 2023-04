Foto: Reprodução/Instagram Viih Tube conta quantos quilos ganhou na gravidez





A influenciadora e ex-BBB Viih Tube abriu uma caixa de perguntas nos stories do Instagram na manhã desta terça-feira (25) e revelou quantos quilos ganhou durante gravidez.



Lua Di Felice nasceu no início de abril e é a primeira filha de Viih Tube com o ex-BBB Eliezer.













Segundo a Viih Tube, ela ganhou 25 kg durante a gestação. "Eu tinha 57 kg e foi para 82 kg. Hoje, há 16 dias que a Lua nasceu, emagreci 10 kg", disse, que ainda garantiu estar se alimentando bem.

"Estou me alimentando de forma saudável, bebendo muita água e chá, comendo bastante proteína", concluiu Viih Tube. Recentemente, ela também mostrou aos seguidores como está seu corpo após a gravidez.

Recentemente, Eliezer surpreendeu Viih Tube ao mostrar uma nova tatuagem em homenagem à ela e à filha, Lua. O ex-bbb usou a digital de Viih e o desenho do pé da filha recém-nascida para fazer a tatuagem. “Hoje foi o dia de eternizar em mim o maior amor do mundo. Eu nunca senti isso antes, é surreal e forte demais.”, afirmou o ex-BBB.

A tatuagem representa uma equação, onde a digital dele somada a digital da influenciadora é igual ao pezinho de Lua. De acordo com Eliezer, tatuar é o jeito de ele registrar as histórias e as viagens, mas dessa vez foi a mais importante e especial de todas. “Uma homenagem pra minha filha e pra minha mulher”, disse.