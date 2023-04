Reprodução/ Instagram Preta Gil recebe Ana Carolina em casa após polêmica com ex

No último sábado (22), Preta Gil compartilhou, no Instagram, registro da visital que recebeu dacantora Ana Carolina. A cantora está em tratamento contra um câncer no intestino e também enfrenta um término polêmico com o ex-marido Rodrigo Godoy. Por isso, vem recebendo o apoio de amigos e familiares.

Ana Carolina apareceu em um roda de música na companhia dos amigos de Preta , como Gominho, Duh Marinho, Aretuza Lovi e Vitão, cantando a música "Pra Rua Me Levar". "Ela veio cantar pra mim. Ana Carolina, te amo infinito!", escreveu Preta.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Preta e Ana Carolina também cantaram juntas uma versão acústica da música "Confesssa". A filha de Gilberto Gil enfrenta um câncer e um término conturbado com Rodrigo Godoy. O ex-marido da cantora foi acusado de a trair com a stylist da artista.]

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente