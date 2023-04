Reprodução/Instagram Preta Gil apresenta melhora e diz que vai começar radioterapia

"Com muita fé, meus amores! Gratidão pelo carinho e amor de todos vocês!", escreveu Preta Gil na legenda do vídeo que publicou neste domingo (23), no qual atualizou os fãs sobre seu estado de saúde.

"Estou bem, podendo gravar esse vídeo para vocês. Foi uma semana de muitas conquistas. Eu de fato melhorei demais o meu estado de saúde. Foi uma semana em que eu me recuperei em casa e isso faz toda a diferença porque a casa da gente é a casa da gente. Comer comidinha de casa, estar perto da família e dos amigos, que estão agarradinhos a mim, foi fundamental para que eu tivesse essa melhora", começou.

Ela ainda informou que inicia uma nova fase do tratamento: "Os médicos resolveram que não vou mais fazer quimioterapia e que vou partir direto para a radioterapia. Então começo daqui uma semana. Esta semana agora será de exames e preparatórios para a radioterapia".

Preta diz que está muito "confiante e cheia de fé". "Estou com muita força para lutar e vencer essa batalha. Conto com vocês sempre nas rações e na torcida. Elas chegam. Chegam o amor e orações. Isso faz muito diferença neste processo de cura que estou vivendo. Vamos para cima porque não tem outra opção além de lutar e isso eu seu fazer muito bem".

Vários famosos comentaram o post. Marina Ruy Barbosa deixou vários corações, Marcos Mion deixou uma mensagem: "Você luta como poucos! A cura é certa, Maria! Fé e força não te faltam! Te amo e admiro desde sempre!". Ivete Sangalo e Bruno Gagliasso foram outros que se manifestaram.

