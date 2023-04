Divulgação 'BBB 23': Aline, Amanda e Bruna estão na final

No último domingo (24), a final do "BBB 23" foi definida. Após a eliminação de Larissa do reality, Aline, Amanda e Bruna se tornaram finalistas e disputam o voto do público para ganhar o prêmio que chegou a R$ 2,88 milhões.

Segundo a enquete do iG Gente, na parcial das 06h, Aline pode ser a campeã da edição com 47,9% dos votos.

O segundo e terceiro lugar estão com uma disputa mais acirrada. Amanda é segunda mais votada com 28,7% e Bruna está em último com 23,4% dos votos.A final acontecerá neste terça-feira (25).

Reprodução/ Twitter Parcial das 06h da segunda-feira (24)

























Quem vai ser a campeã do #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 24, 2023