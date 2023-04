Reprodução / Instagram 24.04.2023 Ludmilla e Brunna

Brunna Gonçalves emocionou os seguidores ao fazer uma declaração para a esposa Ludmilla, que comemora mais um aniversário nesta segunda-feira (24). A dançarina fez uma publicação no Instagram com várias fotos pessoais do casal.

“É um prazer enorme estar aqui mais um ano podendo partilhar da felicidade que é ter você na minha vida. Chega a ser difícil mensurar o quanto você é importante pra mim!”, iniciou a dançarina.





A ex-BBB pediu a Deus para proteger a esposa e desejou muito sucesso para Lud, agradecendo por ela ser uma inspiração para Brunna. As fotos retratavam momentos íntimos do casal, como férias e momentos divertidos, como encontros.

“Tenho muito orgulho de ser sua esposa, Feliz aniversário minha vidinha... seja muito feliz!! Eu e você até depois do fim! Com carinho, sua bru”, finalizou Brunna.





