Chico Buarque recebe prêmio Camões e alfineta Bolsonaro

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque recebeu o prestigiado Prêmio Camões em uma cerimônia realizada em Sintra, Portugal, nesta segunda-feira (24).

Chico Buarque recebeu o prêmio após quatro anos de ter sido contemplado pela primeira vez em 2019, devido à recusa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em assinar a documentação necessária para a entrega do diploma ao artista.





"Conforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando espaço para a assinatura do nosso presidente Lula", afirmou o cantor no discurso.

"Recebo esse prêmio menos como honraria pessoal e mais como desagravo a tantos autores e artistas humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo.", acrescentou.

Durante a cerimônia, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, comparou Chico Buarque ao renomado Bob Dylan, que foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 2016. Segundo o presidente, Dylan é conhecido principalmente pela obra musical, enquanto Chico Buarque, além da contribuição na música, também é reconhecido pelas obras literárias e teatrais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também fez um discurso emocionado, destacando a importância do Prêmio Camões para a cultura brasileira e corrigindo o fato de que a premiação deveria ter sido entregue em 2019. "Hoje, para mim, é uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. Digo isso porque esse prêmio deveria ter sido entregue em 2019 e não foi. Todos nós sabemos o porquê", declarou Lula.

Depois de tanta mutreta

Depois de tanta cascata

Depois de tanta derrota

Depois de tanta curtida

E uma dor fdp, que tal?

Que tal receber de Lula o Prêmio Camões?



Quatro anos após ser agraciado, Chico Buarque finalmente recebeu o Premio Camões de Literatura. 👇 pic.twitter.com/U59Hy49C90 — Chico Alencar (@depchicoalencar) April 24, 2023





