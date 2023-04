Reprodução/ YouTube Roberto Justus

Na última sexta-feira (21), Roberto Justus fez uma fala polêmica em entrevista ao podcast "Bagaceira Chique", comandado por Luciana Gimenez. No episódio, ele afirmou que não gosta de mulheres "fáceis".



"Sou bom de papo, sempre fui. Nunca fui muito 'entrão', até demorei mais do que precisava para dar o primeiro beijo. O que é legal, porque ela vê que você não é cafajeste. Tem mulher que gosta. Eu já não gosto de mulher que é muito fácil na primeira. Falo isso para amigas que são meio atiradas e estão sozinhas, porque se entregam muito fácil. Homem adora a conquista", afirmou ele.



Justus, então, explicou o que valoriza em uma mulher na hora da conquista: "Criar um pouco de dificuldade, não sair logo na primeira vez, não ficar mandando mensagem ou cobrando o cara se não ligou no dia seguinte, deixar um pouco de mistério... isso é muito importante, tanto para o homem quanto para a mulher, mas para o homem acho que até mais. Quando é muito fácil, não dá valor".

O empresário ainda explicou uma declaração polêmica que fez recentemente, onde afirmou que gosta do "mistério" de já encontrar sua mulher pronta para sair. Justus, que é casado com Ana Paula Siebert, com quem tem Vicky, de 2 anos, afirmou que não gosta de ver a esposa desarrumada.

"Falaram outro dia que eu exijo que minha mulher acorde maquiada, enquanto isso ela não pode olhar para mim. Juro, é de dar risada das bobagens que as pessoas falam. Eu sempre falei que para permanecer a chama acesa, manter a relação interessante, você tem que ter intimidade total na cama e, fora dela, um pouco de cerimônia. Deixa tua mulher se arrumar e só a veja quando ela estiver pronta", disse ele.