Reprodução/ Globo Ricardo esteve no "Mais Você"

Nesta sexta-feira (21), Ricardo, que foi eliminado do "BBB 23", esteve no Café com o Eliminado no "Mais Você". Na conversa com Ana Maria Braga, o ex-BBB comentou sobre o affair com Sarah Aline e revelou que tentou falar com a psicóloga ao sair da casa mas não conseguir.

Após dizer que estava apaixonada pela ex-sister, com quem viveu um romance dentro do reality, Ricardo Alface confessou que tentou falar com ela depois que deixou o programa, mas não conseguiu.

“Eu liguei para ela e ela não me atendeu e aí fui descobrir que ela tava na revoada com a Marvvila. Obrigada Marvvila”, contou o biomédico.

"Eu liguei para ela e ela não me atendeu e aí fui descobrir que ela tava na revoada com a Marvvila. Obrigada Marvvila", contou o biomédico.

