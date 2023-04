Reprodução Zé Felipe ganha avião de presente de Virginia Fonseca: 'É nosso'

A influenciadora Virginia Fonseca não mediu recursos para celebrar o aniversário do marido Zé Felipe. Nesta quinta-feira (20), o cantor sertanejo revelou ter ganhado um avião da amada. O presente antecipado celebra os 25 anos do filho de Leonardo, que completará oficialmente na sexta-feira.

No Instagram, Zé Felipe exibiu detalhes da surpresa de Virginia. O avião presenteado foi decorado com diversos balões e foi adesivado com bonecos que representam a família do casal: Virginia, Zé, e as filhas Maria Alice e Maria Flor.

"Ganhei um avião da minha gata!!! Agora dá para levar a família toda, te amo demais meu amor, esse avião é nosso!! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você para tudo. Te amooooooo", dedicou o cantor sertanejo.

Nos comentários, o irmão de Zé Felipe, o ator João Guilherme, parabenizou a nova aquisição. "Meta", escreveu ele.

O humorista Whindersson Nunes também comentou o presente do cantor: "Só uma lembrancinha para não passar em branco".

"Vou começar fazer rap para defender minha mulher", brincou um internauta, se referindo a música que Zé Felipe fez para Virginia após a polêmica com o jornalista Evaristo Costa, que teria questionado a maternidade da influenciadora.