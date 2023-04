Reprodução/ Instagram Karen Bachini volta a criticar linha de maquiagem de Virginia

Na noite da última segunda-feira (17), a influencer Karen Bachini testou mais um produto da linhda de Virginia Fonseca. A blogueira gravou um vídeo com o batom da marca após viralizar ao criticar a base da esposa de Zé Felipe.

Logo no início do vídeo, Karen critica: “Eu fiquei meio confusa nas fotos de divulgação do batom, porque ele é um batom líquido, e em algumas fotos ele estava seco e em outras ele tinha brilho. Então eu não sei exatamente o que é“.

Depois de aplicar, ela pontuou: “Quando você passa ele, parece até um vinil, de tão líquido, mas ele está secando aqui”. Karen disse que o batom tinha um cor bonita e era bem pigmentado, mas afirmou que o produto ressaltava linhas finas da boca.

A blogueira confessou que o batom tinha não o aspecto totalmente “matte” como afirmava a descrição do produto e disse que ele saia quando os lábios se encostavam.

A influencer ficou com o batom na boca por 30 minutos e afirmou que o produto ainda não tinha secado. Ela, então, tirou o produto e hidratou a boca para reapilcar o batom.

“Não tá belo, né? Não tá belo“, opinou a maquiadora. Karen, então, passou ele uma terceira vez e disse que o aspecto tinha melhorado. No entanto, a influencer concluiu que não é possível passar uma segunda camada do produto porque não secava.

