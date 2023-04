Foto: Reprodução/Instagram Virgínia se pronuncia após fazer propaganda enganosa: 'Não está certo'





A influencadora Virgínia Fonseca recorreu às redes sociais na noite desta quarta-feira (19) após receber diversas críticas após ter protagonizado uma propaganda considerada enganosa de óculos escuros.

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora se desculpou com os seguidores e afirmou que todos que compraram o produto serão ressarcidos, ressaltando que a própria imagem não será mais vinculada à empresa em questão.













“Assunto chato, mas necessário, fiz minha linha de óculos com uma empresa e ela não cumpriu com suas obrigações nem com vocês e nem comigo. Desvinculei da marca e eles continuam usando minha imagem. Tudo que estiverem divulgando, não está certo, eles já foram notificados", disse ela.

"Caso estejam passando por problemas, mandem lá o seu comprovante de compra que a gente vai tentar solucionar os problemas. Não esperava que isso fosse acontecer”, ressaltou Virgínia.

"Mil perdões mesmo, do fundo do coração. Eu não esperava que isso ia acontecer. Que situação chata", finalizou ela, acrescentando que a participação foi apenas uma colaboração, afirmando que ela não é dona da empresa.

Nesta quarta-feira (20) o iG Gente publicou uma nota alertando ao público destes casos de propagandas enganosas que estão se tornando "populares" no perfil de diversos influenciadores de grande porte nas redes sociais, fazendo com que muitas pessoas se tornem vítimas destas situações.

Perfis como o da ex-A Fazenda Bia Miranda, Emily Garcia, Pétala Berreiros, Davi Matheus, entre outros, são alguns dos diversos nomes de grande influência hoje no país que já divulgaram sites e aplicativos fraudulentos nas redes sociais. O nome de Bia Miranda aparece em mais de 100 acusações no fórum de reclamações.

Gente ? A Bia tá divulgando um GOLPE, não CAIAM. A shein tem seus afiliados e influenciadores pra divulgar a marca e avaliar os produtos, não existe app nenhum !!! #BiaMiranda #BIA #golpe pic.twitter.com/d3nRuf8ov2 — Ângella Silva (@Byangell_h) April 4, 2023









GENTE MUITO CUIDADO COM ESSE TIPO DE GOLPE. Tem muita influenciador colocando que você seguir as pessoas aí você vai ganhar uma renda extra E aí você tem que comprar cursos e tudo mais é golpe. Essa daí que tá publicando em seus stories é a Emily Garcia não cliquem pic.twitter.com/9uJ4BnaVgU — Life MD ❤️❤️❤️ (@cmwymaria) October 13, 2022