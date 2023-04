Reprodução/ Globo News Repórter da Globo solta palavrão ao vivo e colega repreende

Nesta quinta-feira (20), a repórter Raquel Porto Alegre cometeu uma gafe no "Conexão GloboNews". O áudio da jornalista vazou, durante uma fala de Leilane Neubarth, e foi possível ela soltar um palavrão.

Na situação, Leilane comentava um dos temas do jornal, quando foi possível Raquel dizer a frase "bisbilhoteira virada na p*rra ainda". Leilane ficou sem jeito, deu risada, mas logo repreendeu: "Fecha o microfone da Raquel, por favor".

Após o episódio repercutir, Raquel usou as redes sociais para explicar porque soltou o palavrão ao vivo. Ela justificou a situação como "causo de repórter" e disse: "Que pérola! A velha máxima: não fale bobagens no microfone. Dessa vez saiu. Mil desculpas a você que assiste a gente".

Raquel, então, contou o contexto da frase: "Eu falei ali parte de uma frase que, uma vez, eu ouvi de um homem que tinha provocado um acidente na BR 324. Nossa equipe foi tentar ouvir esse homem, que estava alcoolizado. Eu me aproximei e o cidadão me veio co essa: 'Não converso com 'repórti' tagarela do 'carái' e bisbilhoteira virada na porra'. Eu e equipe caímos na gargalhada".

A repórter ainda falou que após a entrada ao vivo ouvi no ponto um produtor dizer "repórter tagarela", e se desculpou: "Só não sabia que o microfone estava aberto. Foi mal gente!".