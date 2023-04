Reprodução/TV Globo - 19.02.2023 Tadeu Schmidt apresenta o 'BBB 23'





Com o fim do "BBB 23" se aproximando, a Globo promoveu uma pesquisa para o público opinar sobre a edição deste ano do reality show. O questionário repercutiu nas redes sociais, onde os internautas compartilharam as críticas que deixaram ao programa na iniciativa da empresa.



A pesquisa foi enviada para assinantes do Globoplay e solicitava que as pessoas avaliassem alguns quesitos da temporada. Entre os pontos levantados para julgamento de espectadores estão as discussões de temas sociais, elementos que estão na medida certa (casais, brigas, etc), hábito de assistir em comparação com edições anteriores, avaliação geral da atração, opinião sobre apresentadores, entre outros.

A maioria das perguntas pedia para que o assinante julgasse com uma nota de zero (péssimo) a dez (excelente). No Twitter, diversos espectadores mostraram que deixaram várias notas zero nas avaliações. "Globoplay enviando pesquisa sobre 'BBB 23' e fui sincero. Se você receber essa pesquisa seja sincero, vai que eles escutam e melhoram. Porque este ano a edição foi terrível, horrível, horrorosa e péssima", opinou uma pessoa no Twitter.

Vale ressaltar que, após a repercussão da pesquisa na web, o questionário foi encerrado pela empresa. "Opa, atingimos o limite de respostas. Agradecemos a sua disponibilidade", diz a mensagem disponível para o assinante que tenta responder à pesquisa na manhã desta quinta-feira (20).

Confira abaixo as reações na íntegra:

