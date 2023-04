Reprodução/ Instagram Bia Miranda comemora aniversário com amigos e ignora desabafo de mãe

Na noite desta quarta-feira (19), Bia Miranda comemorou, mais uma vez, o aniversário de 19 anos com amigos e o namorado, o funkeiro Buarque. A celebração aconteceu após a mãe da ex-A Fazenda 14 fazer um longo desabafo no Instagram.

Bia ganhou uma festa surpresa dos amigos e mostrou tudo nos stories. No vídeo, ela apareceu descendo as escadas, quando se depara com o parabéns. A ex-peoa já tinha comemorado a data na última segunda-feira (17), na Mansão Ferrara, no bairro da Mooca, em São Paulo.

Jenny Miranda, filha de Gretchen e mãe de Bia, não foi convidada para nenhuma das celebrações. No Instagram, ela desabafou sobre o assunto. Primeiro, a influencer rebateu: "As pessoas vêm debochar: 'ai, sua ex-filha te convidou?'. Vocês não têm coração? Acham que sou de ferro? Pessoas mal-amadas que vêm destilar veneno em posts que nada tem a ver com a Bia. Vocês acham que não sofro a distância da minha filha?!", começou Jenny.

Jenny pontuou que o distanciamento partiu de Bia: "Ela escolheu assim e assim que ela quer. Então, assim será. Vocês acham legal pessoas que ficam me mandando o que de ruim acontece com ela? Vocês acham legal eu não poder fazer nada? Desde o momento em que ela falou q ela 'não tem mais mãe', eu não posso fazer nada".

"Ela mesma falou que, se eu fosse atrás dela, seria por causa de dinheiro. Mas eu nunca precisei disso. Já tentei uma vez falar com ela, mas ela me ignorou, então lavei as mãos e ela que viva a vida dela. Eu fico triste de ver essas coisas e não poder fazer nada", completou.

A filha de Gretchen ainda deixou um recado para a Bia: "Então, só não perde sua essência, que você está perdendo sua essência, você está perdendo o seu brilho. Você está passando o teu brilho para outra pessoa".

