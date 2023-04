Reprodução/ Twitter Anitta atende fãs na porta da Globo e web ironiza: 'Simpática'

Um vídeo de Anitta atendendo fãs na porta dos estúdio Globo, no Rio de Janeiro, viraluzou na web. O motivo? Na ocasião, a cantora tirava fotos com o público e mudava de feição rapidamente. Internautas, então, ironizaram a "simpatia" da artista.

Em uma parte do vídeo a cantora falou: "Tirou sai, tá gente?". E a internet não perdoou.

"Eita como ela é simpática galera", ironizou um internauta. "Desligou o flash, desligou o sorriso. Automaticamente!", escreveu outro. "Amo a anitta, sempre otimizando tempo", disse um seguidor.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Internautas ainda fizeram memes da cena e relembraram de momentos parecidos:

queria ser o próximo da filinha dela, cho pic.twitter.com/qj0Is2Tatn — NOVA MUSICA DA ANITTA 20/04 (@G1daAnitta) April 19, 2023









Anitta emocionada com os fãs parte 2 pic.twitter.com/IVwL2w4cxh — 𝔾𝕌𝕋𝕆𝕋𝕍 (@ogutotv) April 20, 2023