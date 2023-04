Reprodução/Instagram Helen Ganzarolli desabafa após revelar golpe milionário do ex

Helen Ganzarolli voltou as redes sociais para falar do golpe milionário que levou do ex-namorado, César Henrique . Após revelar o caso, a apresentadora pediu compreensão dos seguidores.

Sincera, ela pediu pelo fim do assunto, já que ele causa muito dano psicológico a ela.





"Toda vez que eu toco nesse assunto, toda vez que eu lembro, eu fico mal. Isso continua me machucando, pode ter certeza. Eu estou seguindo a minha vida, estou trabalhando, gravando, com muita alegria e felicidade, mas quando eu paro para pensar... lá no fundo está me doendo. Foi um trauma emocional que eu sofri, e estou sofrendo ainda", desabafou.

Na sequência, Helen fez um pedido aos seguidores. "Estou vivenciando a dor ainda. A vida tem que seguir, eu continuo trabalhando, estou fazendo todas as minhas coisas. Eu não quero ficar tendo que voltar nesse assunto. De coração, agora vamos seguir".





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente