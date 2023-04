Foto: Reprodução / Instagram / @warnermusicbr Anitta

Duas semanas após encerrar o contrato com a Warner, a cantora brasileira Anitta fechou um novo acordo com a Republic Records, selo da Universal, segundo informações divulgadas pelas revistas "Billboard" e "Variety" nesta quinta-feira (20).

A Republic Records é conhecida por ter no elenco grandes artistas como Taylor Swift, Ariana Grande, Drake, Post Malone, Shania Twain, Stevie Wonder e The Weeknd.





A Warner e a Universal são duas das três maiores gravadoras do mundo, juntamente com a Sony. A decisão de Anitta de romper com a Warner veio à tona em fevereiro de 2023, quando a cantora mencionou em uma conversa com os fãs no Twitter a intenção de encerrar o contrato com a gravadora.

Em março, ela fez críticas públicas à falta de apoio da Warner e solicitou uma reunião com o CEO da gravadora. Finalmente, em abril, foi anunciado o término do contrato após 12 anos.





