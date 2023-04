Reprodução Babi Cruz troca carinho com Arlindo após assumir namoro: 'Até o fim'

Babi Cruz compartilhou nas redes sociais um momento carinhoso com o sambista Arlindo Cruz na última quarta-feira (19). A publicação acontece após Babi assumir o relacionamento com André Caetano, dono de uma pizzaria na Rochinha, comunidade do Rio de Janeiro.

Nos stories, ela aparece abraçada ao sambista, com quem ainda é casada oficialmente, que trata as sequelas do AVC que sofreu em 2017. "Juntos até depois do fim", declarou Babi Cruz.

A publicação tende a apaziguar a situação polêmica que foi gerada após a empresária assumir o romance com André Caetano. Na época do anúncio, Babi Cruz foi muito criticada nas redes sociais e até por membros da família, como o caso do filho de Arlindo, Kauan Felipe.

"Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", declarou a empresária na época do anúncio.

O sambista Arlindo Cruz, de 64 anos, vive uma condição delicada de saúde. O cantor sofreu um AVC em 2017, que deixou sequelas irreversíveis, segundo a família aponta. Desde então, Arlindo já realizou 17 cirurgias.

Atualmente o sambista recebe o tratamento domiciliar e conta com auxílio de profissionais e familiares. Devido às sequelas, Arlindo não anda e não fala, mas, consegue esboçar reações.