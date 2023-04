Reprodução/Instagram Famosos repercutem avião de Zé Felipe

Virginia Fonseca surpreendeu não só Zé Felipe, mas todos os seguidores, ao presentear o marido com um jatinho particular .

Como presente de aniversário, a influenciadora resolveu fazer diferente e mimar o amado com um avião decorado com um adesivo da família, os dois e as filhas, Maria Alice e Maria Flor.





Nos comentários, outros famosos fizeram questão de comentar o caso. "É simples, mas é de coração", brincou o cantor João Gomes; "A menina ganha tanto dinheiro e dá só um avião pro marido. O amor está se esfriando mesmo", disse Rafael Portugal; "Só uma lembrancinha para não passar em branco", comentou Whindersson Nunes.

O cantor Léo Santana ainda deu uma cutucadinha na esposa, Lore Improta. "Ah Virginia, muito obrigado, viu. Minha neni estava sem saber o que me presentear no meu 'niver'", disse ele. Até o irmão, João Guilherme, se divertiu com a situação. "Meta", declarou ele.





