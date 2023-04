Foto: Reprodução/Instagram Fernanda Lima compartilha mãe tocando bumbo ao lado da neta





A atriz e apresentadora Fernanda Lima compartilhou com os seguidores um registro em família, na qual mostra a mãe, Teca Lima, tocando bumbo ao lado da neta, Maria Manoela, de apenas 3 anos.



Fernanda compartilhou o registro como um tributo em vida à mãe, relembrando momentos marcantes da vida dela, que sempre teve a música como algo importante.













"Minha mãe está viva. Vivíssima. Lá se vão 80 anos e ela me surpreende sempre. Este vídeo foi gravado enquanto eu retocava a maquiagem para voltar para o estúdio e ela conversava com todos e deixava escapar suas habilidades", iniciou ela.

"Sempre digo que se não tenho o sinal 'luz, câmera, ação' fico meio travada, com uma timidez que não sei de onde vem. Já minha mãe… se solta, canta e encanta", elogiou Fernanda.

"À noite ela passava um batom, catava seu bumbo num braço, eu no outro e ia para as rodas de samba com os amigos musicais. O grupo (em sua maioria mulheres) traçava o plano e lá íamos nós de praia em praia no litoral gaúcho, viajando até duas horas para cantar na janela de algum amigo", contou ela. "Nada era mais excitante do que chegar de mansinho nas casas, se posicionar na janela e começar a ouvir aquele canto com várias vozes, violão, cavaquinho, acordeão e o bumbo. Minha mãe por acaso sabia tocar todos, com maestria, conforme a necessidade", completou Fernanda.

"Elas se fantasiavam, interpretavam, faziam rir e chorar. A mãe ficava lá em cima orquestrando todo aquele acontecimento. E eu sempre a admirando (nos ensaios, porque na noite da festa minha entrada era proibida). Que sorte a minha. Eu não seria quem sou se não a visse em ação. Fazia a churrascada em casa, guiava o carro nas viagens enquanto meu pai ia ao lado e mandava ver quando o assunto era amar e cuidar. Te amo mãezinha e essa é uma homenagem em vida.", finalizou Fernanda.