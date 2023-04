Foto: Reprodução/Instagram Caio Manhente fala do término do relacionamento: 'Ficamos amigos'





O ator Caio Manhetente, presente no elenco da novela de sucesso "Vai na Fé" da Rede Globo, comentou do término do relacionamento com a atriz Maria Clara David.

O casal estava junto a quase três anos e Caio revelou que encarou o término com muita conversa e maturidade, afirmando que os dois ainda são amigos e por esse motivo as fotos juntos nas redes sociais não foram apagadas.













Durante papo no podcast 'Papo de Novela' desta quinta-feira (20), o ator conta que os dois têm muito carinho um pelo outro, mesmo após o término. "Acontece, acontece, galera. A gente ficou amigo, não apagou foto. Está tudo certo. Foi um término que a gente super conversou, tem muito carinho, não tem por que correr para apagar nada", conta o ator.

Mesmo após o recente término, Caio afirma ser um homem romântico. "Sou muito da música e da poesia. Tenho isso um pouco, esse romantismo, eu gosto. Mas, minha linguagem do amor é muito ato de serviço. Quando estou com a pessoa, quero fazer tudo pela pessoa, resolver as coisas, sou muito assim. Sou muito o tempo de qualidade também, do toque físico.", conta ele.

"Quando estou com a pessoa quero sempre ajudar, mas sou assim até com amigos, não só romanticamente. Sou muito do ato de serviço, às vezes, até demais, tenho que dar uma controlada.", ressaltou ele.