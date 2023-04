Foto: Reprodução/Instagram Viúva de Erasmo Carlos parabeniza Roberto Carlos com foto do encontro dos cantores





Em meio as comemorações do aniversário de 82 anos de Roberto Carlos nesta terça-feira (19), a viúva do cantor Erasmo Carlos, Fernada Esteves, compartilhou com os seguidores uma foto rara de um encontro do Rei com o grande amigo Tremendão.



Roberto e Erasmo eram grandes amigos e este é o primeiro aniversário do cantor após a morte de Tremendão em novembro de 2022.













"Hoje é aniversário do seu irmão, me lembrei dessa foto e da sua alegria nesse dia. Vida longaaaa…", escreveu Fernanda na legenda da publicação.

A longa e histórica amizade de Roberto Carlos e Erasmo Carlos começou através de uma afinidade: o rock'n roll, que se consolidou como um fenômeno musical no Brasil em meio aos anos 50. Foi o cantor Tim Maia quem apresentou os dois.

Quando jovem, Tim, que era vizinho de Erasmo, tinha uma banda com Roberto, chamada “The Sputniks”. A parceria chegou ao fim após uma briga entre os cantores. Tim e Roberto seguiram carreiras solo, enquanto os outros integrantes da banda se juntaram a Erasmo para a formação de um novo grupo, "The Snakes", que ficaram juntos até meados de 1961. No tradicional especial de fim de ano feito na Rede Globo, Roberto Carlos homenageou o amigo e levou os fãs as lágrimas. O filho de Erasmo Carlos, Leonardo Esteves, também estava presente na plateia do show e não conteve a emoção quando o Rei cantou "Amigo".

"Ele será sempre meu irmão, meu amigo e meu parceiro, daqui para frente e toda a eternidade. Vai estar sempre no meu coração. Amo esse meu irmão. Deus o abençoe", disse Roberto Carlos antes de iniciar a canção. No velório de Erasmo, Roberto Carlos comentou que estava sentindo uma dor imensa pela perda do amigo. : "O irmão que eu escolhi quando eu tinha 16/17 anos e ficamos irmãos por todo esse tempo. Que Deus o tenha em bom lugar. Uma vida sem Erasmo Carlos é uma tristeza muito grande, que não dá nem para explicar", disse ele.