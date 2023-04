Reprodução/ Instagram Carolina Dieckmann e Gominho passam noite com Preta em meio à término e tratamento de câncer

Após o anúncio de separação de Preta Gil e Rodrigo Godoy, a cantora recebeu os cuidados especiais de amigos. A atriz Carolina Dieckmann e Gominho passaram a noite com a artista.

Na última terça-feira (19), Preta disse ter ficado abalada com o término e com notícias que apontaram que o ex estaria tendo uma affair com a stylist dela em meio ao casamento. Além do fim da relação, a cantora enfrenta o tratamento de um câncer.

Deste modo, os amigos fizeram companhia à amiga neste momento difícil. Nos stories, ele apareceram assistindo "Vai na fé" na casa de Preta. Vale lembrar que Carolina está na novela como Lumiar.

Após o momento ser postado, fãs elogiaram a amizade do trio. "Sorte da Preta Gil ter vocês", escreveu uma fã. "Diz para a Preta que vai ficar tudo bem", disse outra seguidora.

